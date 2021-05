Aragonès anuncia l'acollida a Catalunya d'alguns dels nens que van arribar a Ceuta

El futur president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest divendres durant el ple d'investidura que Catalunya acollirà una part dels nens migrants que han arribat aquesta setmana a Ceuta.





Pere Aragonès (EP)





Ho ha fet després que el líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, carregués contra el Govern espanyol i català i contra els migrants arribats a les costes espanyoles aquesta setmana.





Davant el seu discurs, Aragonès ha respost que no és nou i que en altres moments de la història hi ha hagut grups que fomenten l'odi, però que no venceran.