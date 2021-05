Qui respondrà davant un efecte advers d'Astrazeneca o Pfizer?

Els dos milions d'espanyols menors de 60 anys que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca segueixen sense saber a dia si per a la segona els tocarà Pfizer o AstraZeneca. I en cas que algú presenti un efecte secundari advers qui respon legalment?





Eximeix aquest consentiment informat de responsabilitat a l'autoritat en cas d'efecte advers greu? / @ EP





En cas que es completi la pauta amb AstraZeneca, com recomana l'Agència Europea del Medicament (EMA), la probabilitat d'efecte advers greu és d'una entre un milió però en cas d'ocórrer, ha de respondre el Govern, com estableix el contracte signat per la companyia.







En cas que passi un efecte secundari advers greu, la responsabilitat "recauria en el govern de les comunitats autònomes, que són les que tenen les competències sanitàries".





Sense un atén a la Llei del Medicament, queda clar que les competències en referència a l'aprovació de fàrmacs està íntegrament en mans de la Aemps, mentre que en la Llei de Cohesió i Qualitat de l'SNS s'especifiquen les funcions de Consell Interterritorial, on queda clar que la seva missió és coordinar i les seves decisions no són d'obligat compliment per part de les CCAA.