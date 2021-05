Budó demana a Aragonès que "sigui capaç d'aglutinar les diferents sensibilitats" del Govern

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat en funcions, Meritxell Budó, s'espera que el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, "sigui capaç d'aglutinar les diferents sensibilitats" dins del nou Executiu català i a Catalunya, un vegada sigui investit en el ple d'aquest divendres amb els vots de Junts, la CUP i els republicans.





Meritxell Budó (EP)









Ho ha dit aquest divendres en una entrevista a TV3, en què també ha assegurat que "en els pròxims dies ja s'anirà veient" si ella forma part o no del pròxim Govern, per al que s'ha posat a disposició del seu partit.





Budó ha defensat l'acord entre els dos partits per formar un Govern de coalició, després de tres mesos de negociacions: "És important que Junts formi part de la Generalitat. Hem de posar en valor que Junts podrà aplicar també el seu programa electoral, el seu projecte i model de país ".





Segons la seva opinió, les negociacions també han servit per fixar fórmules per superar els "punts de desencontre" que hi va haver entre els socis de Govern la passada legislatura, davant del que ha defensat aprendre dels errors i no repetir-los en el nou Executiu català.





Preguntada per quins errors hi va haver, ha dit que es van donar "desencontres que s'extreuen del que és l'àmbit privat" i que, en fer-se públics, al seu entendre van dificultar l'acció de Govern.





"Més enllà de les desconfiances que de vegades han estat més externes que internes en l'àmbit de la Generalitat, hem de ser capaços de refer si hi ha alguns ponts que s'han trencat", ha afegit.