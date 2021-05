Garriga creu que la legislatura d'ERC i Junts serà curta

El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha vaticinat que la legislatura serà curta perquè creu que ERC i Junts "no es fien" l'un l'altre, i ha advertit al candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, que Vox trencarà el cordó sanitari que assegura que se'ls ha imposat al Parlament.





Ignacio Garriga (EP)





Durant la seva intervenció en la segona sessió de ple d'investidura que es porta a terme aquest divendres a la Cambra catalana, ha criticat Aragonès que ERC i Junts "porten tres mesos de 'teatret' de negociacions entre un colpista i un fugit, per veure qui s'emporta major part del botí".





"Guanyi Junqueras o Puigdemont, és el de sempre, els que perden són els catalans. Per a vostès Catalunya només és l'excusa per mantenir les seves butaques i a aquestes elits que els han portat fins aquí, que els financen i que de tant en tant demanen diàleg perquè vostès puguin tenir més temps ", ha afegit.





Garriga ha advertit a Aragonès que Vox exigirà el compliment de l'ordenament constitucional, de l'Estatut d'Autonomia i del Codi Penal, "davant el seu fals i il·legal dret a decidir, l'amnistia i la república", i diu que defensaran la unitat nacional, la monarquia parlamentària i el compliment íntegre de les penes dels presos de l'1-O.





"Davant seu fals dret d'autodeterminació, tindran al davant al nostre legítim dret de defensa com a nació. Enfront de la permanent vulneració de drets i llibertats, tindran la nostra defensa de la llei. I sí, hi ha una alternativa política a vostès, que pretenen seguir segrestant les institucions per assetjar i condemnar a la mort civil a una majoria de catalans ", ha incidit.





"CORDÓ SANITARI" A VOX

Sobre el cordó sanitari que diu que s'ha imposat a Vox al Parlament, Garriga ha subratllat que "no hi haurà censura possible ni codi de conducta que emmordassi" al seu grup parlamentari, en referència a la presidenta de Parlament, Laura Borràs, que en les passades sessions plenàries de la Cambra catalana va instar Garriga a complir el codi de conducta de Parlament en les seves intervencions.





"No ens van a impedir denunciar l'actitud mafiosa i històricament malversadora de fons públics del separatisme. Perquè podran parlar més alt, aixecar dels seus seients, posar pancartes i enviar als violents, però els bestreta que hauran de ser molt perseverants" contra Vox, ha tancat.