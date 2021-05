Entra en vigor l'alto el foc entre Israel i Hamas després d'onze dies d'enfrontaments

L'acord d'alto el foc negociat per Egipte entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha entrat en vigor oficialment la matinada d'aquest divendres després d'onze dies d'una escalada de violència que no es registrava al territori des de 2014.

No obstant això, hores i minuts abans que s'oficialitzés l'acord, cosa que ha tingut lloc a les 2.00 hores (hora local), l'Exèrcit d'Israel ha alertat que des de la Franja de Gaza s'han seguit llançant coets cap a ciutats israelianes.





Les comunitats israelianes properes a la Franja han vist com sonaven les sirenes antiaèries a menys de 15 minuts de l'entrada en vigor de l'alto el foc, i mitja hora abans d'aquesta fita també han sonat les sirenes en ciutats al sud d'Israel, a la regió d'Eshkol.





No obstant això, els mitjans israelians assenyalen que no s'han disparat grans descàrregues, encara que els bombardejos amb coets i magranes de morter han deixat un ferit, informa 'The Times of Israel'.





Des de l'inici de l'ofensiva fa onze dies, el Ministeri de Salut de Gaza ha informat de 232 morts, entre els quals es troben 65 nens, mentre que les autoritats israelianes han confirmat que han mort dotze persones, entre elles dos nens.







CELEBRACIONS A GAZA I CISJORDÀNIA

Amb l'oficialització de la treva entre Israel i Hamas, els ciutadans han sortit als carrers per celebrar la fi de l'ofensiva a la Franja de Gaza i Cisjordània.





La premsa palestina ha informat de milers de ciutadans participant en marxes improvisades que recorren els carrers que dies enrere han estat escenari de l'última ronda d'hostilitats.





A Cisjordània, ciutats com Silwan han registrat marxes també, mentre que els palestins també han sortit als carrers a Jerusalem Est, on fins i tot han llançat focs artificials.





HAMAS HI VEU LA "DERROTA" D'ISRAEL

Després de l'entrada en vigor de l'acord, el portaveu del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Sami Abú Zuhri, ha assegurat que "qualsevol declaració sionista d'un alto el foc unilateral representa una declaració de la seva derrota", a través d'un comunicat recollit per l'agència palestina Maan.





A més, ha subratllat que estan "llestos per a totes les opcions", mentre que també els preocupa "l'èxit de totes les iniciatives" per avançar cap a la calma.





Zuhri ha lloat el "meravellós" comportament d'Hamas en aquests onze dies: "La resistència respon amb tota la força a les massacres contra civils innocents" en una acció que ha empès la nació "a aixecar-se per defensar-se" i que ha estat "disuasiva per a l'enemic sionista", sobre qui ha confirmat la seva "superioritat".