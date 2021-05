Detectats al Brasil els primers casos de la variant índia del coronavirus

Brasil ha detectat els primers casos de la variant B.1.617.2, coneguda com a variant índia, que han arribat a través d'un vaixell procedent de Sud-àfrica a l'estat de Maranhao, a nord de país. El secretari de Salut de Maranhao i president del Consell Nacional de Secretaris de Salut del Brasil (CONASS), Carlos Lula, ha confirmat aquest dijous de la detecció de fins a sis positius amb aquesta variant entre els 24 tripulants del vaixell Zhi Shandong.





Mentre s'ha aïllat el vaixell de forma preventiva, a l'almenys un dels tripulants es troben ingressat en un hospital de Sao Luis, si bé el seu estat de salut és estable, mentre altres 14 tripulants que també han donat positiu per coronavirus --no tots de la variant Índia--, es troben al vaixell. "S'estan prenent totes les mesures, la tripulació està aïllada i el vaixell no pot atracar", ha precisat Lula, que també ha indicat que un centenar de persones han tingut contacte amb la tripulació contagiada, pel que seran monitoritzats i aïllats, recull UOL.





Aquests casos s'han seguit des que dissabte passat un pacient indi font ingressat en un hospital de Sao Luis, el tripulant del vaixell que es troba encara hospitalitzat. Mentrestant, el país ha sumat 2.403 morts més a causa de la pandèmia, que ha deixat 82.039 nous casos en l'última jornada, segons el balanç del Ministeri de Salut publicat aquest dijous. Brasil acumula així 15.894.094 positius confirmats i 444.094 decessos des que va esclatar la crisi sanitària.





LLIURAMENT ANTICIPADA COVAX

El Ministeri de Salut del Brasil ha anunciat l'arribada anticipada per al mes de juny de quatre milions de dosis de la vacuna contra la COVID-19 d'Oxford / AstraZeneca a través del mecanisme COVAX. El lliurament d'aquestes dosis, que s'enviaran ara a territori brasiler el proper mes, estava programada per al tercer trimestre del l'any, informa el mitjà brasiler UOL. Aquest lot s'unirà al rebut a principis de maig, també compost per quatre milions d'unitats de la mateixa biològic, mentre tots dos s'emmarquen dins l'acord amb el mecanisme per 42 milions de vacunes per a aquest any.





Aquestes dosis ajudaran a país a continuar amb la immunització, un procés en el qual s'han presentat retards per l'escassetat de vacunes a causa, entre altres qüestions, a la manca d'entrades procedents de la Xina per a la producció en territori brasiler de biològics com CoronaVac. Fins al moment, el Brasil ha aplicat 61,3 milions de dosi, amb 41 milions de persones que han rebut a l'almenys la primera dosi i 20,2 milions que han estat inoculades amb les dues dosis --és a dir, amb l'esquema complet- -, segons el consorci de mitjans de comunicació brasilers que analitzen la pandèmia diàriament. En el marc del Pla Nacional de Vacunació, s'ha inclòs aquest dijous com a grup prioritari a les persones amb malalties neurològiques cròniques, informa Agència Brasil.