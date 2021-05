El pla 2050 aposta pel tren en lloc de l'avió en trajectes no superiors a 2,5 hores

El Govern ha recomanat prohibir els trajectes que es realitzen amb avió i que tinguin una alternativa per viatjar en tren inferior a les 2,5 hores de durada, amb l'objectiu de disminuir l'impacte mediambiental del transport aeri i així figura en l'informe presentat aquest dijous pel president de Govern, Pedro Sánchez, en el qual fa un diagnòstic de la situació social i econòmica d'Espanya i detalla les propostes per assolir una estratègia nacional amb la vista posada en 2050.





Pedro Sánchez a la presentació de el Pla 2050 / @EP





Representants d'Adif, el gestor públic de la infraestructura ferroviària, ja han traslladat en diverses ocasions que l'eliminació dels vols de curt recorregut passarà "més d'hora que tard", cosa que asseguren que no impactaria en les aerolínies, el model de negoci es basa sobretot en el trànsit internacional.





L'Executiu també proposa la introducció d'una taxa de viatger freqüent o l'establiment d'impostos sobre els bitllets d'avió segons la proximitat de la destinació, el que ajudaria a limitar les seves externalitats negatives ja aproximar el seu tractament fiscal a el d'altres mitjans de transport.





Així mateix, planteja dur a terme una millora de les xarxa ferroviària tant per al transport de persones com de mercaderies, una activitat aquesta última que encara es realitza majoritàriament per carretera, amb les elevades emissions que això suposa.







IMPOSTOS A EL TRANSPORT DE CARRETERA





Per aconseguir aquest objectiu, el Govern també planteja ajustar la fiscalitat del transport per carretera a l'ús real de el vehicle, és a dir, passant dels actuals figures fiscals sobre la compra, circulació i combustibles, a un impost sobre l'ús mesurat real de el vehicle que tingui en compte les seves característiques, com el pes, potència, emissions de contaminants atmosfèrics i gasos d'efecte hivernacle.





El Govern justifica que el major ús de les carreteres per al transport, sector que més emissions genera, respon a la construcció a gran escala d'autovies, en detriment de les línies de ferrocarril, la dependència de el vehicle privat en la mobilitat interurbana, l'augment de l' mida i la potència mitjana dels automòbils durant els últims anys, la baixa pressió fiscal sobre el transport i la distribució desigual de la població al territori.





MILLORA DEL TRANSPORT DE PROXIMITAT





Pel que fa a el transport de persones, planteja ampliar les xarxes de rodalies existents, modernitzar les línies que no són d'alta velocitat, rellançar els serveis de tren nocturn, actualitzar i finalitzar les connexions transfrontereres i fomentar la demanda aplicant un sistema tarifari just que contempli el menor impacte en el medi ambient i en salut del ferrocarril enfront d'altres mitjans de transport.





Una altra de les mesures incloses en l'informe 'Espanya 2050' en l'àmbit de la carretera és seguir implementant zones d'emissions baixes i ultrabaixes, com les que ha hi ha a Barcelona o Madrid, peatges urbans, com els establerts a Estocolm, Londres, Milà , o superilles, com a Barcelona també, amb l'objectiu de reduir la contaminació de l'aire i la contaminació acústica fins als nivells recomanats per l'OMS, així com la sinistralitat viària