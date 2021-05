Josu Jon Imaz: "Arribant a la descarbonització sostenible millorarà l'economia de país"

Josu Jon Imaz, conseller delegat de Repsol, ha estat el ponent convidat al Webinar Esmorzar 'descarbonitzar basant-nos en les nostres capacitats industrials i tecnològiques', organitzat per la Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius.





Josu Jon Imaz va explicar que el seu discurs se centrava, sobretot, en la sostenibilitat, i en una transició energètica basada en les capacitats industrials i tecnològiques. "Això que volem sostenir és el desenvolupament econòmic i social", ha indicat. D'altra banda, va mostrar la seva preocupació pel nivell de benestar que puguin tenir les futures generacions.







"Crec que hem de fer un enorme esforç per mantenir l'activitat industrial en aquest horitzó de sostenibilitat", va dir. Va exposar que un 20% era l'objectiu europeu del PIB industrial l'any 2020 i "no ho hem complert".





A continuació, va declarar que "on hi ha indústria neix la tecnologia i la innovació", i ha remarcat que la indústria és una gran generadora de llocs de treball de qualitat, estables i ben pagats, per la qual cosa s'ha d'apostar per aquest sector.





El ponent també va exposar que, com a líders socials, els empresaris han de ser reconeguts. "Necessitem reivindicar a l'empresari i l'empresa", va dir. Ha manifestat que "l'ocupació és el bé més escàs en la nostra societat i el generen les empreses i, per tant, els empresaris." Si volem ocupació, necessitem empresaris que arrisquin, ha assegurat.





LA RUTA DE LA DESCABONIZACIÓN





Josu Jon Imaz va prosseguir el seu discurs enumerant els vectors necessaris per traçar la ruta de descarbonització pensant en el desenvolupament industrial. Aquesta ruta segons la seva opinió està formada per set vectors: en primer lloc, la ruta de descarbonització ha de i estar atenta a la necessitat de garantir el subministrament d'energia a Europa, amb una política clara de garantia de subministraments. En segon lloc, atendre els interessos estratègics de país. En tercer lloc, el ponent va exposar que "descarbonització no és electrificació".





A més ha apuntat que s'ha de tenir un pla i uns objectius reals. Un altre vector clau és l a necessitat de tenir una estratègia sòlida de promoció de l'economia circular. Finalment, va manifestar que tots els sectors són necessaris i han de contribuir en aquest procés. I, com a última reflexió, i en referència als sectors energètics i als costos, va apostar per canviar el sistema regulador perquè cada sector busqui la seva competitivitat en si mateix.





El ponent va finalitzar el seu discurs llançant un missatge positiu: "aconseguint la descarbonització sostenible millorarà l'economia de país".





