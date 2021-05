El príncep Harry confessa que va abusar de les drogues i l'alcohol després de la mort de la seva mare

El duc de Sussex ha dit que solia beure l'equivalent a una setmana d'alcohol en un dia per tractar de bregar amb el trauma de la mort de la seva mare. El príncep Harry també estava disposat a consumir drogues per a "sentir-me menys com jo" més d'una dècada després de la seva mort.





MÉS INFORMACIÓ El príncep Harry i Meghan Markle rescaten la mort de Lady Di per justificar la seva sortida de la Casa Reial

Els ducs de Sussex (EP)





El duc estava parlant amb la presentadora d'un programa d'entrevistes nord-americana Oprah Winfrey en la seva nova sèrie de transmissió sobre salut mental. També va parlar de l'ansietat i els atacs de pànic que va tenir com a membre de la reialesa major, i de la seva experiència del funeral de la seva mare.





Diana, princesa de Gal·les, va morir en un accident automobilístic mentre era perseguida per fotògrafs a París a l'agost de 1997. "Cada vegada que em poso un vestit i corbata ... he de fer el paper i dir, 'bé, cara de joc ', em miro al mirall i dic,' anem '. Abans fins i tot de sortir de la casa, estava xop de suor. estava en mode de lluita o fugida ".





Va afegir: "Estava disposat a beure, estava disposat a prendre drogues, estava disposat a intentar fer les coses que em feien sentir menys com em sentia".





Va dir que beuria l'equivalent a una setmana d'alcohol un divendres o dissabte a la nit, "no perquè ho estigués gaudint, sinó perquè estava intentant emmascarar alguna cosa".





El príncep Harry va caminar darrere del taüt de la seva mare en el seu funeral, al costat del seu germà, pare, oncle i avi. "Per a mi, el que més recordo és el so dels cascos dels cavalls que recorren el Mall", va dir. "Era com si estigués fora del meu cos i simplement caminés fent el que s'esperava de mi. Ara es mostren una dècima part de l'emoció que tots els altres mostraven: aquesta era la meva mare, ni tan sols la vas conèixer".









El príncep, de 36 anys, ha fet campanya perquè es normalitzin les discussions sobre salut mental i recentment va començar a parlar en detall sobre les seves experiències personals.

Al març, ell i la seva esposa Meghan van ser entrevistats per Oprah sobre la seva vida a la Família Reial i el seu impacte en la seva salut mental.





I en un podcast la setmana passada, el príncep Harry va dir que estava decidit a "trencar el cicle de dolor" de la seva criança quan era pare dels seus propis fills, i va compartir que havia anat a teràpia.

El duc va dir que el moment més feliç de la seva vida van ser els seus 10 anys a l'Exèrcit, ja que no hi va haver un "tracte especial" per a ell.





Va deixar l'exèrcit als 30 anys i va conèixer a la seva futura esposa Meghan en una cita a cegues un any després. El duc va dir que els membres de la família li van dir anteriorment "només juga i la teva vida serà més fàcil".





"Però tinc molt de la meva mare a mi", va dir. "Em sento com si estigués fora del sistema, però encara estic atrapat allà. L'única manera d'alliberar-se i escapar és dir la veritat".