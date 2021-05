Aquest cap de setmana, el metro de Barcelona estarà obert fins a la 1 de la matinada

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ampliarà el servei de Metro fins a la 1 de la matinada aquest cap de setmana, les nits de dissabte a diumenge i de diumenge a dilluns, ha informat aquest divendres en un comunicat.





D'aquesta manera, la disponibilitat de la xarxa de Metro s'adapta a l'obertura de l'hostaleria fins a mitjanit, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ho autoritzés aquest dijous.





TMB anirà adaptant el seu servei per atendre les necessitats dels usuaris dins de l'àmbit de sistema coordinat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) "segons com evolucioni la situació sanitària i es vagi recuperant l'oci nocturn les properes setmanes".