La infanta Elena és aclamada en els toros i sorprèn els seus fans

Convertida en el membre de la Família Reial més 'Borbó' i més proper a poble, la infanta Elena ha heretat del seu pare el seu amor per la tauromàquia i no dubta a donar suport amb la seva presència les celebracions que s'estan celebrant a la capital amb motiu de la recuperada Fira de Sant Isidre.





La Infanta Elena de Borbó gaudeix d'una tarda de toros a l'estesa del palau de Vistalegre (EP)





Si el passat 2 de maig la vam veure a Las Ventas gaudint de la correguda amb els seus fills Victòria Frederica i Froilà, en aquesta ocasió la Duquessa de Lugo ha assistit a la feina de Roca Rei i Pablo Aguado a la Plaça de Bous de Vistalegre, on va compartir confidències a la llotja amb la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso.





Però, si alguna cosa ha cridat la nostra atenció ha estat l'afecte que el poble té per Donya Elena en un dels moments més delicats per a la monarquia i quan la germana de Rei Felipe ja no té presència a l'agenda institucional. I és que nombroses persones van esperar a la Infanta després de la correguda per demostrar-li, en forma d'aplaudiments i crits d'ànim, el seu suport incondicional.