Els anticossos del covid descendeixen més ràpidament en els homes que en les dones

A principis d'aquest mes de maig, un estudi realitzat a Itàlia apuntava que els anticossos que neutralitzen el coronavirus romanen en la sang durant al menys 8 mesos després de la infecció.





Els investigadors calculen que el risc de contraure la malaltia "es redueix en un 96,7% en les persones que ja havien patit la infecció"







L'estudi d'Estrasburg, dirigit per la biòloga Floriane Gallais i la professora Samira Fafi-Kremer, ha seguit durant més d'un any a 1.309 persones, dels quals 393 havien passat el coronavirus. En aquest grup, "un any després de la infecció, el 97% d'individus tenien encara anticossos" dirigits a destruir la proteïna spike, que cobreix la superfície del coronavirus i li permet atacar les cèl·lules humanes, explica el CHU en un comunicat.





El treball ha comparat el nombre de reinfeccions sofertes en aquest grup amb les del grup de 916 persones restants. Els investigadors calculen que el risc de contraure la malaltia "es redueix en un 96,7% en les persones que ja havien patit la infecció" i ho atribueix a "la persistència a llarg termini dels anticossos".







L'estudi també revela que 13 mesos després la concentració d'aquests anticossos en l'organisme permet neutralitzar el "virus salvatge" (la forma inicial del covid) i a la variant britànica, "però no a la variant sud-africana".





Una altra conclusió interessant de la feina francès és que els anticossos contra la proteïna spike "descendeixen més ràpidament en els homes que en les dones".