Descobreixen en un bosc un botí de diamants robats

Segons va anunciar la portaveu del Ministeri rus d'Interior, Irina Volk, l'amagatall de les joies, valorades en 160 milions de rubles (2.140.000 de dòlars), va ser descobert en un bosc de Kazan, ciutat on havien estat sostretes fa gairebé tres anys.





La troballa posa punt final a una detectivesca història que es remunta a juliol de 2018, quan en el recinte de la Fira de Kazan va desaparèixer un maletí amb brillants i altres joies pertanyents a una empresa russa de joieria.





"La policia va identificar el presumpte autor del furt com Edgar Alejandro Valero Valero, un ciutadà de Colòmbia que, segons la investigació, havia participat en l'embalatge del valuós carregament. Es va emetre una ordre internacional de recerca i captura contra l'individu", va relatar la funcionària.





Més d'un any després, al setembre de 2019, el sospitós va ser localitzat i detingut a l'Argentina, país que el va extradir a Rússia el març passat. "El colombià va confessar que havia amagat el seu botí en una zona boscosa de Kazan. Com que l'acusat no va precisar la ubicació de l'amagatall, els agents van haver de pentinar una gran àrea fins que van donar finalment amb les joies repartides en quatre bosses de plàstic" , ha indicat la portaveu.





El Ministeri d'Interior tornarà pròximament les joies recuperades al seu propietari legítim, ha conclòs.