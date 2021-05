Sabater veu fallida la taula de diàleg: "Deixem-nos de demagògia"

La líder de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, ha insistit aquest divendres en què la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat és una via fallida, i ha advertit: "I tant que cal la confrontació. És imprescindible perquè dins d'aquest Estat no cabran els nostres drets, ni civils ni socials, de manera que ho hem de desbordar, és la nostra obligació".





Dolors Sabater (EP)













"Deixem-nos de demagògia", ha demanat Sabater al ple d'investidura del candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, en què ha assegurat que la resposta de Govern central a l'independentisme no ha variat entre el PP i el Govern liderat pel socialista Pedro Sánchez.





Ha destacat que respecten que el Govern participi en la taula de diàleg --com figura en l'acord amb ERC--, però ha demanat als actors independentistes: "Desencallem també aquí el diàleg per fer efectiu l'acord per l'autodeterminació i comencem a treballar no només a fer el referèndum, sinó a sostenir el resultat ".





Sabater ha demanat als comuns i als que critiquen la CUP per donar suport a una investidura que portarà a un Govern amb Junts: "Deixin aquesta posició hostil amb el major moviment popular que hi ha hagut en aquest país i d'autoorganització i desobediència que s'ha plantejat en Europa. Demanem que es sumin a aquesta croada per tombar el règim, a aquesta croada rupturista ".





I ha llançat també un missatge per al rei Felip VI i per al president de Govern central: "Tenim una molt mala notícia per a vostès i per als interessos que defensen. Seguim dempeus. Després de l'embat de 2017, seguim dempeus, i tantes vegades com ens heu tombat, tantes vegades ens aixecarem ".





Picabaralles I QUOTES DE PODER

Ha demanat als partits independentistes deixar enrere picabaralles i quotes de poder, i ha recordat a Aragonès que donaran suport la seva investidura però que ha de complir amb els acords assolits: "Volem senyals. Si durant les pròximes setmanes no per la repressió contra el moviment de defensa de l'habitatge i es troba la manera de retirar els antiavalots dels desnonaments, la CUP ho tindrà molt difícil i no podrà sostenir aquesta majoria parlamentària ".





Sabater ha expressat la seva solidaritat amb Palestina i Colòmbia i amb totes les persones migrants que pateixen la violència i el racisme del tancament de fronteres, i ha exigit aturar immediatament les "devolucions en calent" de migrants arribats a Ceuta, en el que ha descrit com una lluita geopolítica que prioritza el capital i els interessos d'Estat per sobre de la vida de les persones.