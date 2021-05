L'OMS estima que les xifres de morts per covid-19 podrien ser tres vegades majors a les que creiem

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha estimat que les xifres reals de morts per Covid-19 són 2 o 3 vegades més grans que les oficials, les quals se situen al voltant dels 4 milions de persones a tot el món, segons es desprèn en l'Informe d'Estadístiques Sanitàries Mundials de 2021'.





Imatge d'arxiu (EP)





A 31 de desembre de 2020, les estimacions preliminars suggereixen que el nombre total de morts mundials atribuïbles a la pandèmia de COVID-19 el 2020 és d'almenys 3 milions, el que representa 1,2 milions de morts més que els 1, 8 milions reportats oficialment.





"Tots els països afronten reptes per informar les morts per COVID-19, i l'OMS està treballant amb totes les parts interessades per refinar els models estadístics i obtenir recomptes precisos. Les estimacions mundials i regionals d'excés de mortalitat seran seguides per estimacions de països a finals d'aquest any", han dit des de l'organisme.





En aquest sentit, l'OMS ha avisat que atès que el 90 per cent dels països van informar sobre interrupcions en els serveis de salut essencials i el tres per cent de les llars van gastar més del 25 per cent del seu pressupost en atenció mèdica el 2015 , la cobertura universal de salut té major risc de quedar-se enrere.





"La COVID-19 impacta desproporcionadament a les poblacions vulnerables, i les que viuen en entorns superpoblats corren un major risc. La manca de desglossament de les dades contribueix a resultats de salut desiguals, i només el 51 per cent dels països inclou dades desglossades en els informes estadístics nacionals, ha emfatitzat l'organisme.





D'altra banda, a la feina s'ha evidenciat que l'esperança de vida mundial en néixer va augmentar de 66,8 anys el 2000 a 73,3 anys el 2019, amb una esperança de vida saludable de 58,3 a 63,7 anys. Els majors avenços s'estan aconseguint en els països de baixos ingressos principalment a causa de la ràpida reducció de la mortalitat infantil i les malalties transmissibles.





Finalment, en l'informe es desprèn que el consum mundial de tabac s'ha reduït en un 33 per cent des de 2000, però l'obesitat en adults està augmentant i fins a una quarta part de la població dels països d'ingressos alts és obesa en 2016. les malalties no transmissibles van representar 7 de les 10 causes de mort a tot el món en 2019.