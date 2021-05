Els agents economics presionen perque s'executi l'ampliació de l'Aeroport del Prat

Entrada a la terminal 1 (T1) de l'Aeroport del Prat. @EP





Aquest dijous al vespre es va produir una reunió a la seu de Foment del Treball, on les 35 entitats i agents econòmics més representatius de l'activitat econòmica i del teixit productiu de la ciutat de Barcelona i del conjunt de Catalunya ha acordat demanar a les administracions públiques que facin possible un acord per aprovar l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, tal i com està previst al Pla Director.







Tanmateix van decidir convocar un acte reivindicatiu que es celebrarà a ESADE el proper dia 2 de juny. A l’acte intervindran el catedràtic d’Economia i exconseller del govern català, Andreu Mas-Colell, i el president del Consell Assessor d’Infraestructures, Paco Gutiérrez.





Entre les etitats asistents a la reunió a Foment del treball, eren presents la Cambra de Barcelona, Barcelona Tech City, Mobile World Capital, Cercle d’Economia, Círculo Ecuestre, RACC, ESADE, UFEC.





L'ampliació prevista al Pla Barcelona consisteix en una nova terminal satèllit i l'ampliació de 500 metres d'una de les pistes paralleles. La inversió estimada és de 1.700 milions d'euros en el període 2022-2026.