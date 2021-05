Pere Aragonès, després de ser investit: "Visca Catalunya lliure"

El nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha compromès aquest divendres a exercir el càrrec amb humilitat i amb determinació democràtica: "Visca Catalunya lliure".





Pere Aragonès (EP)





Ho ha dit per concloure el breu discurs que ha donat just després que el Parlament l'hagi investit 132 president de la Generalitat, i en què ha citat al líder d'ERC, Oriol Junqueras, com un dels seus principals referents polítics.







Després de ser proclamat president, Aragonès ha saludat els líders parlamentaris de tots els grups parlamentaris, excepte Vox, que en aquest moment ha abandonat l'hemicicle, i després de la seva intervenció ha sonat 'Els segadors', l'himne de Catalunya.