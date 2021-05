Montesinos: "Sánchez és ostatge dels que busquen fer a miques la constitució"

Pau Montesinos, vicesecretari de Comunicació del PP, ha assegurat aquest divendres coincidint amb la investidura de Peré Aragonès com a president de la Generalitat, que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, és "ostatge" d'uns socis que volen "fer miques" la Constitució i la sobirania nacionals. Dit això, l'ha instat a "trencar" els acords que manté amb els independentistes "si de veritat vol tant a Espanya".





Pau Montesinos amb Alfonso Fernández Mañueco - Europa Press





"Emplacem Pedro Sánchez, al fet que si de veritat vol tant a Espanya i li interessen tant els interessos espanyols, que trenqui avui mateix acords que manté amb totes les formacions independentistes, també a Catalunya. Aquesta seria la prova de el cotó que està amb l'interès general i no amb l'interès dels seus socis, per tal de seguir a La Moncloa ", ha manifestat.





Així s'ha pronunciat Montesinos, en la seva visita a el pavelló d'Andalusia a la fira de Fitur que es celebra a IFEMA Madrid coincidint amb el debat d'investidura de Aragonès, que ha estat investit aquest divendres com a 132 president de la Generalitat, amb 74 vots de els republicans, Junts i la CUP, i 61 vots en contra de PSC-Units, Vox, els comuns, Cs i el PP.





Catalunya, un dels assumptes en debat





El responsable de Comunicació del PP ha urgit de nou a el cap de l'Executiu a convocar ja el Debat sobre l'estat de la Nació en el Ple de Congrés. "Sánchez ha de donar la cara", ha proclamat, per afegir que s'ha de celebrar aquest debat "sense més demora".





Al seu entendre, els espanyols requereixen aquest debat de política general per "abordar qüestions capitals de país", deixant "la propaganda de el futur" per parlar de de el present i dels problemes actuals dels ciutadans.





Montesinos ha assenyalat que un dels assumptes d'aquest debat serà la situació de Catalunya perquè han assistit al Parlament de Catalunya a un debat d'investidura que ha evidenciat que Pere Sánchez és "ostatge d'uns socis que diuen obertament que volen fer miques la Constitució , la igualtat de tots els espanyols i la sobirania nacional ".





"El temps de Sánchez està esgotat"





El vicesecretari de Comunicació del PP ha acusat el president de Govern d'estar en una "fugida cap endavant" perquè sap que "el compte enrere ha començat i té els dies comptats" al Palau de la Moncloa.





"Ahir vam veure tones de propagada i de fum, però no vam veure propostes concretes per als problemes d'avui dels espanyols, per als problemes reals", s'ha queixat, en al·lusió a el Pla 2050 presentat per Pedro Sánchez.





Segons Montesinos, "el temps de Pedro Sánchez està esgotat" i ha començat "el tic tac" que "escolta ell mateix". "Al davant està l'alternativa de Pablo Casado i del PP, l'alternativa del canvi tranquil que com estan constatant totes les enquestes arribarà quan decideixin convocar eleccions", ha finalitzat.