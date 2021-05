Urkullu felicita Pere Aragonès per la presidència i "queda a la seva disposició"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha felicitat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pel seu nomenament i li ha traslladat els seus millors desitjos "en aquesta nova etapa" i la seva disposició per el "que estimi necessari".





El lehendakari, Iñigo Urkullu - Europa Press





El Parlament de Catalunya ha investit aquest matí al candidat d'ERC i fins ara vicepresident de la Generalitat Pere Aragonès com a president de la Generalitat, amb 74 vots dels republicans, Junts i la CUP, i 61 vots en contra de PSC-Units, Vox, els comuns, Cs i el PP.





En un missatge en xarxes socials, el lehendakari ha donat a conèixer que aquest divendres ha traslladat la seva felicitació al "Molt Honorable President de la Generalitat, Pere Aragonès, pel nomenament".





"Li he expressat els meus millors desitjos en aquesta nova etapa que s'inicia per al poble català. M'he mostrat també a la seva disposició per a tot allò que consideri necessari", ha afegit.