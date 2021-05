Per posar fi a la pandèmia es necessiten uns 41.000 milions, segons l'FMI

"És ben sabut que no hi pot haver un final durador a la crisi econòmica sense un final a la crisi de la salut", han assenyalat la directora gerent de Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, i l'economista cap de la institució , Gita Gopinath, abans d'afegir que "la política antipandèmica és, per tant, política econòmica" durant la presentació de la nova proposta per "posar fi a la pandèmia".











Gita Gopinath, economista en cap de l'FMI - Europa Press







El Fons Monetari Internacional ha assegurat que la proposta passa per accelerar les campanyes de vacunació amb l'objectiu d'immunitzar almenys el 40% de la població mundial a finals d'any i fins al 60% a mitjan 2022, el que suposaria un cost d'uns 50.000 milions de dòlars (41.027.000 d'euros). "Posar fi a la pandèmia és un problema que es pot resoldre, però requereix una major acció mundial coordinada", han afegit.





Per assolir les metes de vacunació plantejades, la institució recomana proporcionar subvencions addicionals per import d'amenys 4.000 milions de dòlars (3.281.000 d'euros) al programa COVAX, així com garantir el lliure flux transfronterer de matèries primeres i vacunes acabades, ja que les restriccions a l'exportació estan posant en perill l'accés a les vacunes per a milers de milions de persones.





Així mateix, i l 'FMI proposa que els països donin de manera immediata els seus excedents de vacunes, una cosa que podria suposar el repartiment de prop de 1.000 milions de dosis aquest any, fins i tot si els països donen preferència a les seves pròpies poblacions.





D'altra banda, la institució planteja la necessitat de realitzar inversions per diversificar i augmentar la capacitat de producció de vacunes en mil milions de dosis a principis de 2022, el que suposaria uns 8.000 milions de dòlars (6.564.000 d'euros), mentre que ampliar la vigilància sistèmica de la cadena de subministrament amb plans de contingència concrets per abordar possibles mutacions o problemes en la cadena de subministrament suposaria una inversió d'uns 3.000 milions de dòlars (2.461 milions d'euros).





De la seva banda, el major cost previst per l'FMI seria el relacionat amb l a realització de proves generalitzades i la implementació de mesures sanitàries i teràpies suficients, així com per a la preparació del desplegament de vacunes, que suposarien uns 30.000 milions de dòlars (24.613 milions d'euros).





"Salvar vides i mitjans de subsistència no hauria de necessitar cap justificació, però un final més ràpid de la pandèmia també suposaria injectar l'equivalent a 9 bilions de dòlars (7,4 bilions d'euros) en l'economia mundial per 2025 a causa d'una represa més ràpida de l'activitat econòmica ", han defensat.





Referent a això, Georgieva i Gopinath han assenyalat que, si bé les economies avançades probablement gastarien més en aquest esforç, també obtindrien el major retorn de la inversió, capturant el 40% d'aquests 9 bilions de dòlars addicionals en guanys de PIB agregades i al voltant de 1.000 milions de dòlars (820 milions d'euros) en ingressos fiscals addicionals.