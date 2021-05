Jaume Giró, nou conseller d'Economia de la Generalitat

A proposta de Junts per Catalunya, l'exdirectiu de La Caixa Jaume Giró ha estat escollit com a nou conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya.





Jaume Giró - Arxiu - Europa Press





Encara que tot indicava que aquesta important carteja del nou Govern seria ocupada per Elsa Artadi, ella mateixa va anunciar a inicis d'aquesta setmana que renunciava l'oferta d'entrar al nou Executiu. Així, tot i que la intenció era aparellar aquesta conselleria a una vicepresidència, el rebuig d'Artadi ha fet que no sigui així.





D'aquesta manera, Jaume Giró entrarà com a independent ja que, tot i haver recentment adquirit rellevància pública a través de la campanya de Joan Laporta a les eleccions del FC Barcelona, no està afiliat a cap partit. Així, serà conseller però no vicepresident del nou Govern de coalició. Segons fonts citades per ARA, va ser ell mateix qui va demanar centrar-se en la cartera d'Economia i renunciar a la vicepresidència.