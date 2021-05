Sánchez presenta als alcaldes el seu pla contra la despoblació aquest dissabte a Moncloa

@EP





El president del Govern, Pedro Sánchez, celebra un acte a la Moncloa aquest dissabte per presentar davant d'un centenar d'alcaldes de petits municipis i representants locals l'anomenat pla 'Pobles amb Futur: un pla per a la cohesió i transformació del país', una estratègia amb 130 mesures per fer front al Repte Demogràfic i la despoblació.





Amb aquest acte, Sánchez vol mostrar "el compromís del Govern amb les àrees rurals" a través de la presentació d'un pla que busca "activar econòmica i socialment" els pobles i, així, "afavorir les oportunitats de les persones que els habiten i cuiden".





En concret, el document de Sánchez inclou un paquet amb 130 mesures ordenades en 10 eixos d'acció i alineades amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb les quals s'ha de garantir, segons el Govern, "la incorporació dels petits municipis en una recuperació verda, digital, amb perspectiva de gènere i inclusiva ".





En l'acte d'aquest dissabte, que tindrà lloc a les 11.00 hores a la Sala Barceló del Palau de la Moncloa, participarà també la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.





Així mateix, hi assistiran de forma tant presencial com telemàtica un centenar de representants locals, entre presidents de diputacions, alcaldes i regidors i societat civil, "el paper serà clau per a l'execució de les mesures", destaca Moncloa.





EL PP VA MOBILITZAR 200 ALCALDES CONTRA L' "ABANDONAMENT" DEL GOVERN





Precisament aquesta setmana el PP va reunir davant de Congrés a més de 200 alcaldes per denunciar l' "abandonament" que, al seu parer, pateixen els ajuntaments per part del Govern, i reclamar ajudes davant la crisi que ha generat el Covid-19.







Després d'aquesta mobilització, en què els alcaldes populars van estar acompanyats pel president del PP, Pablo Casado, el PSOE va llançar un comunicat en el qual va titllar de "campanya d'agitació" l'acte i va reivindicar els fons europeus que rebran els ajuntaments gràcies a el repartiment dissenyat per l'Executiu.





Ara, Moncloa ha decidit celebrar aquest acte dirigit al municipalisme, posant el focus en concret en el repte demogràfic que pateixen sobretot els petits pobles, i presentar les mesures que el Govern va a implementar per combatre la despoblació.





El cap de l'Executiu porta mesos protagonitzant a Moncloa aquest tipus d'actes sectorials, amb participació de representants de la societat civil i del teixit empresarial, sobre reptes o problemàtiques concretes que el Govern considera necessari abordar, encara que fins ara sempre havien tingut lloc entre setmana.





L'últim va tenir lloc la setmana passada, i es va celebrar amb motiu de l'aprovació de l'avantprojecte de reforma de l'article 49 de la Constitució, que eliminarà el terme 'disminuït' de el text de la Carta Magna.