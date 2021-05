600 agents de la Policia Nacional vetllaran per l'ordre públic davant les celebracions de la Lliga

@EP





Uns 600 agents de Policia Nacional componen el dispositiu especial de seguretat amb motiu de les celebracions esportives d'aquest dissabte a Madrid al voltant de les celebracions de la Lliga Espanyola de Futbol, als quals cal sumar els agents municipals, han informat a Europa Press fonts de la Delegació de Govern a Madrid.





En el dispositiu intervindran 8 grups de la Unitat d'Intervenció Policial (2 d'ells vénen de fora de Madrid), Cavalleria, la Brigada d'Informació i les comissaries de districte.





Està compost per diferents fases d'actuacions operativa. En una fase prèvia de preparació, els coordinadors de seguretat de Policia Nacional en els clubs Atlètic i Reial Madrid, els dos únics candidats a guanyar la Lliga, han mantingut contacte amb ells per organitzar la seguretat i requerir la coordinació.





Un cop acabi l'últim partit, el de l'Atlètic, s'ha organitzat una primera fase d'acompanyament dels aficionats a Valladolid. Per a això s'emprarà la Brigada Mòbil i la UIP, coordinats amb la Direcció Superior de la Policia de Castella i Lleó. Encara que l'acompanyament el fan des d'organismes centrals, aquesta Prefectura estarà pendent de la seguretat en les diferents estacions des d'on puguin partir els aficionats.





La segona fase del dispositiu policial es desplegarà al voltant de l'estadi Metropolità i en el camp del Reial Madrid. Hi participaran agents antiavalots, de Cavalleria i Informació.





En una tercera fase, en la qual si bé es demana responsabilitat cívica per la situació de la pandèmia, la Policia Nacional ha de vetllar per l'ordre públic i la seguretat davant de possibles celebracions en els diferents punts, tenint dispositius de control davant possibles llocs de concentració de celebracions, fent especial protecció en els punts crítics, com el Congrés dels Diputats o el Quarter General de l'Exèrcit. Hi participaran agents de la UIP, UPR, Subsòl, Guies canins, Informació i l'helicòpter.