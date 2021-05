Eibar i FC Barcelona s'acomiaden d'una lliga per a l'oblit

@EP





El FC Barcelona visita a l'Eibar aquest dissabte a les 18: 00h en una trobada que servirà per posar punt i final a una lliga que tots dos voldran oblidar. Els blaugrana arriben al partit sense possibilitat de guanyar un títol que a últim moment va semblar que no volien i l'Eibar ho fa sent ja equip de Segona Divisió.





Així, aquest serà un partit de comiat. De la temporada, però potser també de tècnics i d'alguns jugadors. José Luis Mendilibar podria dirigir aquest dissabte el seu últim enfrontament com a tècnic armer. I és que seria estrany que seguís a la banqueta dels guipuscoans després del descens.





Koeman, per la seva banda, ha deixat clar en roda de premsa que sent que no té la confiança del club. Així, tot i que té contracte fins al 2022, aquest podria ser el seu últim partit a la banqueta dels blaugrana.





Amb això i sense res a disputar, l'enfrontament serà un partit de comiat. Ja no es juguen res, per això estarà també carregat de baixes. Per a aquest últim partit els culers no comptaran amb Leo Messi, que ha començat ja les seves vacances. I ho ha fet amb el futur encara sense decidir, ja que és una incògnita si continuarà o no al FC Barcelona la temporada vinent.





Sumaran baixa també Pedri, Ter Stegen o Sergi Roberto, recentment lesionats. A aquestes cal sumar les de llarga durada de Coutinho i Ansu Fati i la baixa per sanció de Lenglet.





POSSIBLES ALINEACIONS





SD EIBAR: Dmitrovic; Correa, Oliveira, Arbilla, José Ángel; Bryan Gil, Diop, Atienza, Inui; Kike García i Sergi Enrich.





FC BARCELONA: Net; Araujo, Piqué, Umtiti; Dest, Moriba, Sergio, De Jong, Jordi Alba; Dembélé i Griezmann.