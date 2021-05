Bou confia que el PP creixerà a Barcelona

@EP





El president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha assegurat que la seva formació creixerà a la capital catalana a les eleccions municipals de 2023 i ha garantit que continuarà en el partit: "He vingut per quedar-me".





Ho ha dit en el marc d'una ronda d'entrevistes d'Europa Press als líders dels grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu de l'equador de l'actual mandat.





Bou ha augurat bons resultats en els pròxims comicis municipals, en què ha dit que intentarà "tenir poder dins el govern o ser alcalde" per reforçar l'ocupació, construir més habitatge públic i millorar la seguretat de la ciutat.





Són qüestions amb les que creu que Colau no ha complert durant aquests dos primers anys de mandat, dels que ha criticat que l'alcaldessa hagi volgut projectar "aquesta Barcelona que té al cap, la seva Barcelona", i que no és la de tots , segons ell.





Ha assenyalat que Colau no hauria d'haver estat alcaldessa perquè el president del grup municipal d'ERC, Ernest Maragall, va guanyar en vots, però ha celebrat que el líder de BCN Canvi, Manuel Valls, recolzés la seva investidura per evitar un govern independentista.





"No vaig oposar perquè teníem dos regidors, però Valls ho va fer. Si no, ho hagués fet jo. De cap de les maneres es podia permetre que l'Ajuntament de Barcelona caigués en mans de gent que té la política de confrontar i dividir", ha sostingut.





Tot i que ha admès tenir bona relació tant amb Colau com amb el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni (PSC), i amb la resta de regidors del consistori, ha lamentat que el govern municipal no comuniqui als grups de l'oposició les decisions que pren: "No se'ns ha consultat res".





De cara a l'any 2023, es marca com a objectiu "motivar el constitucionalisme" i ha assegurat que si arriba a l'alcaldia ho farà abordant els problemes de Barcelona i no amb la bandera del nacionalisme, en les seves paraules.







RENOVACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL



Preguntat pel cessament de consellers de districte i del cap de gabinet de l'assessor d'Urbanisme del grup i també cap de gabinet del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, Eduardo Bolaños, ha explicat que la renovació al grup municipal era necessària i que , malgrat l'oposició de presidents i secretaris generals del PP a set districtes, no s'ha sentit sol: "Em considero un home dur, molt dur".





No obstant, ha reconegut que el principi de la seva etapa com a president del grup no va ser fàcil, en les seves paraules, perquè desconeixia l'administració, però ha assegurat que ja ha après: "Ara sóc un municipalista i a partir d'ara es notarà. Començaré a moure a força bé i és quan creixerem i tirarem endavant ".





Ha evitat parlar de la seva relació amb l'altre regidor del grup municipal, Oscar Ramírez, --amb qui han tingut desavenencias-- però ha assegurat que han passat pàgina, que és una qüestió que forma part del passat i que "les coses s'estan arreglant molt bé ".





"Estem enfilats en un camí molt bo, amb un equip espectacular. Compto amb tots, amb tota la gent del partit i del grup, i el grup compta amb mi", ha reiterat.





Ha insistit que està a disposició del president de PP, Pablo Casado, - "si em diu que em vol continuaré, si no, no" -, i ha reconegut tenir molt bona relació amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amb la qual creu que tenen coses en comú al no ser polítics a l'ús, en les seves paraules.





ARTADI I EL NOU GOVERN



Sobre la decisió de la vicepresidenta de Junts i líder de la formació a l'Ajuntament, Elsa Artadi, de no entrar al Govern i quedar-se al consistori, ha opinat que obeeix a dues qüestions: complir amb el seu compromís amb els barcelonins o "perquè veu un futur d'un Govern tan inestable que la pot arrossegar i no té interès a ser arrossegada perquè té futur polític ".





Sobre el nou Govern de la Generalitat, ha dit que és "molt més inestable perquè la CUP tindrà poder fins i tot sobre ERC", el que ha titllat de desastre absolut.