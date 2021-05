El Govern remet una nova proposta de cessament d'activitat per a autònoms

@EP





El Govern ha remès aquest divendres una nova proposta per prorrogar la prestació extraordinària per cessament d'activitat fins al 30 de setembre que ha dividit a les organitzacions d'autònoms, ja que mentre ATA ho veu "inacceptable", UPTA creu que la proposta de l'Executiu és "molt positiva" i ha donat el seu vistiplau. Per als actuals perceptors, la prestació segueix igual i amb les mateixes condicions.





Fonts de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) han assenyalat a Europa Press que han traslladat la seva negativa a aquesta proposta perquè canvien totes les condicions respecte a la prestació que està vigent fins a finals de mes.





Així mateix, han qüestionat si l'Executiu seria capaç de deixar a algun treballador en ERTO sense cobrar-perquè no tingui període cotitzat suficient i han afirmat que això és el que passarà a partir d'ara.





Per la seva banda, UPTA ha valorat molt positivament la reconsideració del Ministeri de tornar al camí de la protecció de tots els autònoms que ho necessitin i ha celebrat que als autònoms que no tinguin període de prestació se'ls obri una nova via de prestació extraordinària per a la qual van a percebre el 50% de la base de cotització i l'exoneració de quota fins al setembre, sempre que acreditin unes pèrdues superiors al 75%.





També veu positiu que, gràcies a la negociació mantinguda, s'hagi acordat que els autònoms que hagin de tancar el seu negoci per restriccions administratives posades en marxa per fer front a la pandèmia vagin a cobrar el 70% de la base, davant el 50% actual .





A més, també com a novetat els autònoms que s'incorporin a la normalitat tindran una bonificació a la quota de la Seguretat Social fins al mes de setembre. Aquesta serà de el 90% de les cotitzacions corresponents a juny, del 75% de les cotitzacions de juliol, del 50% de les d'agost i del 25% de les de setembre.





ÚLTIMA PROPOSTA





Segons l'última proposta remesa a les organitzacions d'autònoms a la qual ha tingut accés Europa Press, la prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi estarà disponible, a partir de l'1 de juny de 2021, per als autònoms que a 31 de maig vinguessin percebent aquesta prestació i no hagin esgotat els períodes de prestació previstos. Així, podran continuar percebent fins al 30 de setembre, "sempre que, durant el segon i tercer trimestre d'aquest any, compleixin els requisits en aquest precepte".





Per al càlcul de la reducció d'ingressos, es tindrà en compte el període en alta en el segon semestre del 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre d'aquest any en la mateixa proporció.





A més, l'accés a la prestació exigirà acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció de més de l'50% dels rendiments registrats en el segon i tercer trimestre del 2019, així com no haver obtingut ens rendiments nets superiors a 6.650 euros en 2021.





Els autònoms que a 31 de maig vinguessin percebent la prestació "només podran tenir dret a aquesta si no haguessin consumit en aquella data la totalitat de el període previst a la Llei General de la Seguretat Social".





Els rendiments nets computables fiscalment procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d'altri no pot superar 2,2 vegades el SMI. En la determinació d'aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte aliè no superaran 1,25 vegades l'import del SMI. A més, la quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització mínima que li correspon en funció de l'activitat.