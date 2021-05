PNB i EH Bildu consideren "bona notícia" la investidura d'Aragonès

@EP





PNB i EH Bildu han considerat una "una bona notícia" la investidura de Pere Aragonès com a nou president de Catalunya, mentre que el PSE ha considerat que pot tornar la "crispació". Per la seva banda, Elkarrekin Podem ha confiat que es canalitzi "un procés de diàleg entre la Generalitat i el Govern d'Espanya" i PP + CS ha denunciat els "missatges permanents de ruptura".





En una tertúlia a Ràdio Euskadi, recollida per Europa Press, els parlamentaris bascos s'han referit al fet que el Parlament de Catalunya hagi investit aquest divendres al candidat d'ERC i fins ara vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat, amb 74 vots dels republicans, Junts i la CUP, i 61 vots en contra de PSC-Units, Vox, els comuns, Cs i el PP.





Des del PNB, la parlamentària Leixuri Arrizabalaga ha afirmat que la investidura d'Aragonès suposa una "bona notícia" per que era necessari crear govern per "canalitzar la situació política", malgrat que es trobaran amb moltes dificultats.





"El lehendakari i el PNB l'han felicitat i li han ofert la seva mà estesa en el que es pugui ajudar", ha valorat, al temps que ha destacat que el nou president català s'hagi compromès a treballar "no únicament i exclusivament en el dret a decidir i l'amnistia dels condemnats ".





Per la seva banda, el parlamentari d'EH Bildu Mikel Otero ha felicitat ERC per la fita que suposa "tenir un president republicà després de tant de temps", així com a l'independentisme català "en general que, diferències a part, han sabut arribar a bon port ".





Així, ha valorat el compromís de "mantenir l'agenda sobiranista, independentista sobre de la taula i consensuar una estratègia que permeti desbloquejar el conflicte polític amb l'Estat buscant un referèndum".





Finalment, ha subratllat "el gir social a què s'han compromès Aragonès, a través de l'impuls que els ha donat les CUP, amb mesures concretes com l'impuls a una banca pública o una renda bàsica".





PSE-EE



Des del PSE, el portaveu parlamentari, Eneko Andueza, ha advertit que quan en la balança s'hagin de posar qüestions sobiranistes o polítiques que afecten la ciutadania, "lamentablement caurà de la banda del sobiranisme".





A més, ha sostingut que és "una pena que la llista més votada, la del PSC, no hagi tingut possibilitat de governar", ja que "aquí sí que s'hauria obert un temps d'esperança per a Catalunya i els acords entre diferents haguessin estat més factibles ".





"Probablement tornarà la crispació i trencament social de la mà dels sobiranistes. Espero que la societat no torni a viure capítols unilaterals", ha confiat.





Des Elkarrekin Podem-IU, Iñigo Martínez ha considerat que "ja era hora que es conformés un Executiu ja que Catalunya necessita un" govern estable ", encara que ha reconegut que no té" moltes esperances posades "en què ho sigui.





Així mateix, ha assegurat que al Parlament català es dóna una majoria independentista en escons, però també hi ha una majoria progressista i d'esquerres a la qual "ERC i les CUP han renunciant a favor d'una agenda nacional".





"Esperem es canalitzi un procés de diàleg entre la Generalitat i el Govern d'Espanya. La solució ha de passar pel diàleg, la democràcia i per que els presos del 'Procés' estiguin al carrer", ha argumentat.





PP + CS



Finalment, el portaveu parlamentari de PP + Cs, Carmelo Barrio, ha considerat que Catalunya representa el "exemple a evitar en política" i ha criticat que "els nacionalistes es deixen entabanar per un escenari" que confia "mai passi al País Basc".





"És un govern amb debilitat, dividit, amb missatges permanents de ruptura. Es seguirà amb la divisió social i la ruptura", ha vaticinat, per afegir que el nou Executiu representa "una fàbrica de tensió entre els catalans i amb l'Estat ".