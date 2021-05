Aquest dissabte se celebra una nova edició del Memorial Internacional de la Sida

Catalunya Press





Aquest dissabte a les 12: 00h se celebra el Memorial Internacional de la Sida a Barcelona, un esdeveniment que va haver de ser cancel·lat l'any passat a causa de la pandèmia però que torna aquest 2021 coincidint amb els 40 anys des de l'aparició dels primers casos d'infecció en 1981.





Des de 1994 i de manera anual, centenars de politics, ciutadans, familiars i amics de persones malaltes de VIH o mortes de sida es reuneixen en un acte que serveix per recordar a tots aquells que han perdut la vida per aquesta epidèmia, a més de commemorar la seva lluita.





Així, l'ONG Projecte dels NOMS-Hispanosida ha tornat a convocar una nova edició del Memorial Internacional de la Sida perquè entenen "que cal seguir reivincicant la memòria de les persones que ja no hi són i reafirmar" el seu "compromís amb la resposta a aquesta epièmia que encara mata prop de dos milions d'éssers humans a l'any".





A l'esdeveniment d'aquest any han acudit polítics com la Consellera de Salut Alba Vergés, Laura Pérez de l'Ajuntament de Barcelona, l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, o la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi. Durant l'acte han reivindicat la necessitat també de prevenir els contagis i de detectar-los precoçment quan aquests es produeixen per poder minimitzar els danys i evitar el desenvolupament de la malaltia.





A causa del Covid, el Memorial s'ha dut a terme amb aforament limitat i amb totes les mesures de seguretat exigides. A causa d'aquestes mesures, "aquest any es farà una ofrena floral conjunta que una a totes les entitats, associacions, partits polítics i altres" que vulguin col·laborar.