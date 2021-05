Alba Vergés s'acomiada del seu treball de consellera de Salut al Memorial Internacional de la Sida

Catalunya Press





Des de les 12: 00h d'aquest dissabte se celebra el 28è Memorial Internacional de la Sida a Barcelona. Un esdeveniment que ha reunit no només a familiars i amics de persones afectades o mortes per aquest virus sinó també a polítics. Entre ells Alba Vergés, que s'ha volgut acomiadar del seu treball com a Consellera de Salut.





Vergés ha realitzat un discurs durant l'esdeveniment, en què ha dit que considera que és important que "les persones amb responsabilitat política, sigui a través de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació o de la mateixa Govern de la Generalitat de Catalunya, cada any reafirmin aquest compromís, perquè els polítics poden ajudar en aquesta lluita".





Però a més de parlar sobre la causa de la reunió, sobre el motiu de l'esdeveniment, ha volgut fer públic que aquest Memorial Internacional de la Sida celebrat a Barcelona és l'últim acte que fa com a Consellera de Salut. Una cosa de la que, segons ha dit, se sent orgullosa.