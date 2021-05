Illa opina que "l'autodeterminació no és aplicable a Catalunya"

@EP





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha afirmat que a la taula de diàleg entre Executius només poden plantejar coses possibles, "i l'autodeterminació no és aplicable a Catalunya perquè Catalunya no és una colònia i Espanya és una democràcia plena reconeguda" .





En una entrevista d'El País recollida aquest dissabte per Europa Press, ha afegit que l'amnistia tampoc és una possibilitat: "No ho permet ni el nostre marc de convivència ni el nostre Estat de dret".





Ha indicat que el PSC oferirà el seu suport al nou Executiu, liderat per Pere Aragonès (ERC), "en tot allò que sigui bo per al país, per als catalans" i que no els desdibuixi com a alternativa, però ha augurat que el Govern no tindrà molta solidesa.





"Hem vist com persones rellevants de Junts es descartaven per formar part del govern, i després hi ha l'acord amb la CUP, que estableix una moció de confiança en dos anys", a més de comissions de treball que creu que semblen un sistema de vigilància mutu , en les seves paraules.





I sobre que no s'hagi presentat a una investidura per presidir la Generalitat, ha afirmat: "Hem fet el que ens vam comprometre a fer durant la campanya, que si guanyava les eleccions estaria disponible per presentar-me".