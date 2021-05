Investiguen un home per lloar els atacs terroristes de Breivik i Tarrant

Els Mossos d'Esquadra investiguen un home que enaltia a través de les xarxes socials a les figures dels terroristes Anders Behring Breivik, autor d'un doble atemptat a Noruega el 2011, i Brenton Tarrant, que va atemptar contra dos mesquites a Nova Zelanda a 2019.





Ha estat localitzat en el transcurs de les activitats preventives que porta a terme el cos per detectar radicalismes en les xarxes que puguin comportar una amenaça per a la seguretat de les persones, han informat els Mossos d'Esquadra aquest dissabte en un comunicat.





La persona investigada és un home de 36 anys, nacionalitat espanyola i amb domicili a Barcelona, i difonia imatges d'aquestes accions terroristes, així com d'un llibret doctrinal.





També compartía iconografia nazi, així com missatges xenòfobs i ofensius contra la comunitat musulmana, com l'exhibició d'un exemplar de l'Alcorà a la boca d'un senglar decapitat.





Al comprovar l'existència de missatges en els quals es enaltia i es justificaven accions terroristes i d'humiliació de les víctimes, es va obrir una investigació que ha permès identificar i localitzar el presumpte autor dels fets.





Després d'obtenir la declaració de la persona investigada, els fets es van posar aquest dimecres en coneixement de l'Audiència Nacional per un delicte d'enaltiment de terrorisme, i la investigació continua oberta.