Rescatat un jove després de caure d'una altura de 5 metres a Cadaqués

Els bombers han rescatat aquest dissabte un jove que havia caigut per una claraboia del far de cap de Creus, a Cadaqués. El noi s'ha precipitat des de 5 metres d'alçada i el cos de bombers ha hagut d'accedir a la sala interior en què es trobava per ajudar-lo a sortir.







A més, han facilitat l'accés per poder evacuar el noi, que estava ferit. Han estat els Serveis d' Emergències Mèdiques de la Generalita qui s'han encarregat de realitzar-li els primers auxilis i traslladar-lo a l'hospital Vall d'Hebron.