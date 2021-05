Una dona és agredida per alletar el seu nadó al carrer

Pixabay





Una jove mare de Bordeus ha explicat en un vídeo per Doctissimo que va ser bufetejada per alletar el seu nadó de sis mesos en públic.





Segons relata la dona, anava a recollir una comanda quan el seu fill va començar a plorar reclamant menjar. Maylis va decidir donar-li el pit al seu nadó, encara que ho va fer de la manera més discreta possible: "Em vaig posar roba adaptada, que s'obre pels costats, per intentar realment fer-ho de forma discreta. Allà, a més, com hi havia persones, em vaig amagar amb la jaqueta".





Però ni tan sols el fet d'amagar-se per fer una cosa tan natural com alimentar un fill va ser suficient per a una dona que es trobava allà. "La nova generació està aquí per presumir, ets una mare, has de planificar els àpats del teu fill, hauries d'haver-ho fet i casa, no és una cosa que es faci en públic", li va dir segons explica ella mateixa. Tot seguit i sense veure-ho venir li va clavar una bufetada, que va rebre amb sorpresa i amb el seu fill en braços.





D'altra banda, aquesta mare explica que ningú va sortir en la seva defensa. La resta de persones de la cua o es van quedar callades o es van pronunciar per felicitar la dona que l'havia agredit.