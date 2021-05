Sánchez aposta per afrontar la despoblació com un "repte democràtic"

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dissabte el seu pla 'Pobles amb Futur: un pla per a la cohesió i transformació de país' en què ha plantejat la despoblació com un "repte democràtic" i ha apostat per avançar en un procés de transformació "que no deixi ningú enrere".





Des d'un acte al Palau de la Moncloa davant centenars d'alcaldes, la vicepresidenta quarta, Teresa Ribera, emprenedors rurals i persones professionals de camp, Sánchez ha fet un al·legat en defensa del món rural i la lluita contra la despoblació per aconseguir que "aquest paisatge no s'apagui ".





"La nostra batalla contra la despoblació rural és sincera, decidida i compromesa fins al final", ha proclamat el cap de l'Executiu durant la seva intervenció en la qual ha presentat els eixos d'aquest pla de 130 mesures i que comptarà amb una inversió de 10.000 milions d'euros dels fons europeus.





Segons ha fixat el cap de l'Executiu, aquest pla tindrà com els seus dos grans objectius garantir la igualtat de drets i la creació d'oportunitats per aconseguir "cohesió territorial" i donar un impuls a l'activitat econòmica d'aquests llocs.





RECONEIX EL GREU PROBLEMA DE LA DESPOBLACIÓ





Durant el seu discurs, Sánchez ha reconegut la dispersió i la "elevada concentració" de persones en entorns urbans i posant el focus en les dificultats dels ciutadans que viuen al món rural a l'hora d'accedir a certs serveis.





Amb dades de municipis en risc de despoblament, el president de Govern confia que aquests projectes tractors i la inversió amb els fons europeus aconsegueixin revertir aquests números i que aquests territoris "tinguin les mateixes oportunitats" que els entorns urbans.





Així mateix, Sánchez també ha demanat afrontar aquesta lluita contra la despoblació a través de la perspectiva de gènere i mitjançant l'impuls de la cosa pública en aquests llocs: "L'Estat de benestar no es vertebra sense el públic".





UN ACTE SENSE ALCALDES DEL PP





El president del Govern tenia la intenció de presentar aquest pla per als pobles davant més de 130 alcaldes, però, una hora abans de començar l'acte, els representants municipals del PP convidats a aquest esdeveniment han anunciat que rebutjaven acudir a la Moncloa perquè consideraven que era "una pantomima més de l'Executiu".





No obstant això, a l'acte finalment sí que han acudit diversos representants de les entitats locals, així com el secretari general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, arribant fins i tot a intervenir diversos alcaldes de zones rurals durant l'acte que s'ha celebrat de manera semipresencial.





En aquest context, han pres la paraula l'alcaldessa de Ledesma (Salamanca), la d'Orea (Guadalajara), la de Montanuy (Saragossa) i més regidors d'altres municipis rurals. Tots ells han coincidit en el diagnòstic sobre la despoblació i han demanat solucionar aquests desequilibris a través de polítiques de repte demogràfic. També han intervingut diferent actors relacionats amb el món rural, com una emprenedora, un professional de camp o una poeta.





Així mateix, també ha pronunciat el seu discurs la vicepresidenta quarta, Teresa Ribera, que ha posat en valor la necessitat d'atallar aquest problema a través dels fons europeus.





"Benvinguts a un nou model de desenvolupament, que vol posar el focus en aquest reequilibri territorial en què els petits municipis volen reivindicar que són entorns dinàmics i amb futur", ha sentenciat.