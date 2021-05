Mor el ciclista més veterà del món: va pedalejar fins als 106 anys

AFP





Robert Marchand, el ciclista més veterà del món al batre rècords sent ja centenari, ha mort durant la matinada d'aquest dissabte a Mitry-Mory, prop de París, als seus 109 anys.





Malgrat la seva edat, aquest francès s'havia retirat del ciclisme en 2018, amb 106 anys. I no ho va fer per decisió pròpia, sinó que va seguir els consells dels metges, que li van recomanar deixar l'esport pels seus problemes de tensió.





Només un any abans, el 2017, va aconseguir recórrer 22,547 quilòmetres en només una hora al velòdrom de Saint Quentin en Yvelines. Però prèviament havia batut rècords de l'hora per a majors de 100 i 105 anys, dues categories que es van crear per ell.