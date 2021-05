Un tiroteig al centre de Minneapolis deixa dos morts i vuit ferits

Pixabay





Dues persones han mort i vuit més han resultat ferides en un tiroteig que ha tingut lloc aquest divendres a la nit al centre de Minneapolis, a l'estat nord-americà de Minnesota, segons ha informat la policia de la ciutat.





"Les deu víctimes són adults, cinc homes i cinc dones. Els dos morts són homes i hi ha un home en estat crític. No hi ha més víctimes de les que tinguem notícia", ha informat la policia de Minneapolis al seu compte de Twitter.





L'incident s'ha donat ja per acabat i "s'ha restablert l'ordre al lloc dels fets i a les zones limítrofes", segons la policia.





Ara com ara no se sap més informació sobre els fets, els sospitosos o el motiu de l'incident, tot i que l'incident es produeix tres dies abans del primer aniversari de la mort de l'afroamericà George Floyd durant una detenció policial en aquesta mateixa ciutat, fet que va provocar una onada de protestes antiracistes i contra la violència policial arreu del món.