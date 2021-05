Autopublicació: alternativa a les editorales per a escriptors novells i escriptors consagrats

Fa molt de temps el somni de qualsevol escriptor era veure els seus llibres a totes les llibreries. Però en moltes ocasions aquest somni es veia frustrat per culpa de les editorials: eren elles les que decidien si un manuscrit era bo o per contra mereixia quedar-se per sempre amagat en un calaix.





Per sort per a molts amants de les lletres, això ha canviat. Plataformes com CreateSpace o KDP d'Amazon -la més coneguda i usada de totes- permeten que un escriptor autopubliqui els seus llibres, tant en paper com en digital, sense importar el més mínim l'opinió de les editorials.





No obstant això, encara que la autopublicació sigui una bona alternativa per als autors, encara hi ha una tendència -afortunadament cada vegada menys generalitzada- que porta a pensar que els escriptors que d'autopubliquen són aquells que han estat rebutjats per les editorials. És a dir, aquells dels quals els manuscrits no han passat els criteris de qualitat. Però res més lluny de la realitat.





Abril Camino és una autora gallega que ha llançat al mercat llibres de la talla de La petición de Olivia o El ayer, nosotros y un mañana imposible. Camino, tal com explica per a Catalunya Press, no va ser rebutjada per cap editorial perquè es va llançar "directament a la autopublicació". Ho va fer el 2015, quan era un món "molt més desconegut que avui". Però explica que li "atreia molt aquesta opció relativament nova" perquè és "impacient per naturalesa" i no li venia de gust "entrar al bucle d'enviar manuscrits, esperar respostes, etc".





El mateix li va passar a Cherry Chic, que "volia una manera d'arribar als lectors" i la va trobar a Amazon. Va publicar la novel·la Mi canción más bonita i després d'ella A la de tres: ¡Te quiero! , el primer llibre de la sèrie Sin Mar, que va ser sens dubte la que la va llançar a l'èxit. Diversos anys i diversos llibres després, ara que ha publicat les seves últimes novel·les amb editorial, no es penedeix dels seus començaments en aquest món: "autopublicar és una experiència rica que m'ha omplert de coneixements que no hauria adquirit d'una altra manera".





Saray García, per la seva banda, es va convertir en autora independent amb la bilogia Lucía, posant-la a la venda a Amazon. Va prendre aquesta decisió "per la immediatesa" que suposava i "per la possibilitat de poder llançar la novel·la el mateix dia després d'haver conclòs amb tota la feina d'edició i correcció sobre el manuscrit".





ELS AUTORS CONSAGRATS TAMBÉ S'AUTOPUBLIQUEN





Amb els exemples de Saray García, Abril Camino i Cherry Chic queda clar que enviar manuscrits a les editorials no és una cosa que facin tots aquells que volen començar les seves carreres com a escriptors. Autopublicar un llibre és una cosa que es tria, una alternativa a la forma tradicional de treure llibres al mercat. Però no només serveix per a aquells autors que comencen, sinó que alguns dels que ja estan consagrats també opten per aquesta opció.





Fernando Gamboa és un escriptor que va signar el seu primer contracte amb una editorial a l'any 2007 i va estar treballant amb elles fins 2019. Des d'aquest moment va decidir acabar tota relació amb les editorials i passar-se a l'autopublicació. "Tinc més de 12 anys d'experiència tractant amb editorials. Una experiència que no ha estat massa bona i que em va portar en el seu moment a descobrir l'autopublicació a través d'Amazon KDP i els seus immensos avantatges respecte a la publicació tradicional ", comenta a Catalunya Press.





En aquesta línia, Gamboa relata que el seu "viatge ha estat des de la publicació en exclusiva amb editorials, a un mix d'autoedició i publicació tradicional" fins passar-se després "amb armes i bagatges a l'autopublicació amb un somriure als llavis".





Abril Camino també compta amb molts llibres al mercat, i alguns d'ells porten el segell d'una editorial. No obstant això, en la majoria dels casos opta per autopublicar. "M'agrada prendre jo les decisions sobre els meus manuscrits i, per desgràcia, això és una cosa que només està 100% en la teva mà si autopublicas", diu.





ELS AVANTATGES DE SER AUTOR INDEPENDENT





És clar, si alguns professionals amb anys de carrera opten per ser autors independents és perquè pensen que té més avantatges que treballar amb una editorial. Per a Fernando Gamboa, per exemple, autopublicar "és moltíssim més rendible". Segons explica, "hi ha multitud d'exemples d'autors independents arreu del món amb milions de llibres venuts que gràcies a la feina dura i el boca-orella dels lectors poden guanyar-se la vida d'una manera que no hauria estat possible amb una editorial".





A més, comenta que "com a autor independent els drets de l'obra són teus i pots fer que el teu llibre estigui sempre a la venda i promocionar-lo, traduir-lo vendre els drets al cinema si arriba a tenir èxit". Una cosa que no passa si "li lliures els drets de la teva obra a una editorial perquè dependràs d'ells per al màrqueting, la distribució i la publicitat. En el 99% dels casos el teu llibre estarà vuit setmanes a la venda a les llibreries entre d'altres milers de llibres, i després desapareixerà de les prestatgeries definitivament ".





Saray García, per la seva banda, destacaria també aquests avantatges. "El poder de decisió i autogestió, el control total sobre el producte final o com vols presentar-lo als lectors, a més de l'àmbit econòmic, en el qual hi ha una notable diferència respecte a la publicació amb editorial".







Cherry Chic coincideix amb Gamboa i Saray García en que el millor d'autopublicar és tenir el control. Però afegeix alguna cosa més: "El principal avantatge de l'autopublicació és, al mateix temps, la major responsabilitat: ho fas tu tot. Tot depèn de tu i, per tant, carregaràs amb el resultat per bé, o per malament".





ELS INCONVENIENTS





Així doncs, ser autor independent té molts avantatges, però per a alguns escriptors aquest mètode té també alguns desavantatges pel que fa a treballar amb editorials. Blas Ruiz Grau va autopublicar La verdad os hará libres, un thriller religiós, el 2012. Ho va fer perquè sabia "el complicat que era que una editorial es fixés" en el seu treball. Però quan per fi va començar a treballar amb una per a ell "va ser un canvi molt gran" perquè de cop tenia al seu costat "un equip de professionals" que l'ajuden i guien "per fer les coses millor; cosa que no té preu ".





Però aquest autor va més enllà i assegura que per a ell "autopublicar era una frustració constant, era treballar massa per no obtenir gairebé resultats". Blas Ruiz relata a Catalunya Press que autopublicar "és molt complicat" i que "es parla poc de la realitat que suposa a l'autopublicat que se li menyspreï per aquest fet".





Amb això queda clar que a ell autopublicar no li compensa, igual que li passa a altres professionals de les lletres. Com bé diu Blas Ruiz, autopublicar suposa dedicar-li més temps a algunes tasques. Una cosa que secunden els escriptors Fernando Gamboa i Abril Camino.





Gamboa diu que "quan et converteixes en autor independent i si el que vols és guanyar-te bé la vida amb això, necessites invertir temps no només en escriure, sinó també en relacionar-te amb els lectors, en màrqueting, publicitat, contractes amb correctors, traductors, dissenyadors, administratius, etc. Et converteixes en una petita empresa dedicada a publicar els millors llibres possibles en tots els formats i llengües que puguis, la qual cosa és molt satisfactori, però també exigent". D'aquesta manera, assegura que la principal desavantatge de l'autopublicació és que perds temps.





Abril Camino, encara que afirma que sí se li dedica més hores, no considera que sigui una pèrdua de temps com a tal. En el seu cas, aclareix que tot aquest treball el realitza de la mateixa manera si publica amb editorial, excepte la part del disseny de la portada, que justament és una cosa que li agrada.





Cherry Chic va voler aportar el seu punt de vista sobre les coses no tan bones de l'autopublicació. Així ha apuntat que "el principal avantatge de les editorials respecte a l'autopublicació és, evidentment, que arriben a les llibreries físiques i Amazon, de moment, no". Una cosa en la que coincideix Saray Garcia, que afegeix que a l'autopublicació li falta "l'impuls promocional que proporciona el segell".





EL FUTUR ÉS A L'AUTOPUBLICACIÓ?





Amb tot això queda clar que autopublicar té avantatges i desavantatges. I que el que per a un escriptor pot ser dolent, per l'altre no ho és i al revés. Tant és així que Fernando Gamboa considera que "les editorials seguiran tenint el seu mercat durant molt de temps, però l'autopublicació s'anirà imposant amb el pas del temps, ja que els autors poden guanyar molts més diners que amb les editorials". A més, va voler posar un exemple personal: "La meva primera novel·la La última cripta anys enrere va ser rebutjada per multitud d'editorials. Avui porto més de 500.000 exemplars venuts d'aquesta obra a tot el món com a autor autopublicat, gràcies a les recomanacions entre lectors satisfets ".





Aquest fet, a més, porta a el punt en què estàvem al principi: sí que és cert que, com diu Blas Ruiz, algunes persones rebutgen llegir un llibre pel simple fet d'estar publicat per un autor independent. Però per sort cada vegada són més lectors els que s'allunyen dels prejudicis i donen l'oportunitat a qualsevol autor, sigui novell o tingui una llarga carrera, sigui autopublicat o tregui els seus llibres al mercat amb editorial.





De fet, bussejant entre els llibres d'Amazon es poden trobar llibres res treballats, però també grans obres. I el mateix passa si es busca en les prestatgeries de les llibreries. Sobre això, Cherry Chic diu que "en l'autopublicació hi ha molta gent que no vigila tot el que hauria de l'edició, correcció o maquetació dels seus llibres". Una cosa en el que coincideix Abril Camino, que diu que "lamentablement", hi ha massa llibres de molt baixa qualitat autopublicats. Però Cherry Chic pensa que també hi ha "molta gent que treballa a preu fet perquè tot estigui el millor possible".





Una cosa que passa també quan els llibres porten segells de grans editorials, ja que ella mateixa ha vist "llibres d'editorials molt mal editats, amb l'agreujant que, sent un sector més professional, no haurien de deixar passar certes coses". Encara que bé és cert, tal com assenyala Abril Camino, que "hi ha segells editorials que, indubtablement, encara són una garantia de qualitat".





Així doncs, tot depèn del professional de què es parli: hi ha grans professionals autopublicats i hi ha grans professionals que treballen amb editorials en les que compten amb "un equip que té cura de cada detall de l'edició, des maquetació, correcció, promoció, etc", tal com comenta per la seva pròpia experiència Cherry Chic.





A més d'això, després de conèixer les històries i opinions personals d'alguns escriptors, també podem arribar a la conclusió que l'autopublicació és per a tothom. Per als escriptors que volen iniciar les seves carreres, però també per a aquells que, després d'anys de treball i molts llibres publicats, prefereixen triar aquesta opció. L'autopublicació és una alternativa, plena de dificultats, però una alternativa al cap i a la fi. És una elecció, i un món on descobrir grans talents. De fet, d'aquí han sortit autors tan coneguts com Elisabet Benavent. Una autora que ha aconseguit que el seu primer llibre autopublicat s'hagi convertit en una sèrie de televisió.