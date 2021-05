El conflicte amb el Marroc pot afectar 20.000 empreses espanyoles

@EP





Molt s'ha parlat en els últims dies de la relació entre Espanya i el Marroc. El fet que Espanya acollís a el líder d'el Front Polisario Brahim Ghali en un hospital de Logronyo ha enfadat al Marroc, que ha decidit venjar-se obrint la frontera i encoratjant a milers de migrants a creuar la frontera amb Ceuta.





Una mala relació que pot afectar l'economia, més en concret a 20.000 empreses espanyoles. I és que encara que tots dos països no s'acabin d'entendre en el polític, sí que ho fan en el comercial. De fet, el curs passat les importacions des del Marroc van arribar als 6.363.000 d'euros, convertint-se aquest país en el nostre desè proveïdor a nivell mundial. Tant és així, que des de fora de la Unió Europea només ho van superar la Xina, Estats Units i Regne Unit.





Pel que fa a les exportacions al Marroc, aquestes van arribar als 7.381.000 d'euros. Una exportacions bastant diversificada, ja que destaquen els capítols de combustibles minerals (13%), aparells mecànics (12%), vehicles (11%), material elèctric (10%) i matèries plàstiques (7%).





Com dèiem, en total són unes 20.000 empreses espanyoles les que exporten els seus productes a aquest país africà, encara que l'any passat la xifra va baixar un 15,7% respecte a el curs anterior. Entre els sectors que destaquen hi ha la indústria auxiliar de l'automòbil, amb empreses com Gestamp, Grup Antolin o CIE Automotive.





Però hi ha sectors molt diversos amb presència al Marroc: Naturgy pel que fa a energia; el grup tèxtil Inditex amb 310 fàbriques i 32 botigues; Boluda com a empresa de transports des de 200 o empreses de el sector agrícola serien alguns exemples. De fet, el Marroc ha estat des de fa molt de temps un dels majors competidors del nostre país en aquest sector.