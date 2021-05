Les persones de risc necessitaran una tercera dosi de Moderna al setembre

@EP





Tot i que encara hi ha moltes persones sense vacunar, alguns experts estan avançant que quan arribi la tardor caldrà posar una tercera dosi. Així ho ha dit també el director executiu de Moderna, Stéphane Bancel, durant un esdeveniment: les persones de risc o vulnerables com ancians o personal sanitari hauran de tornar-se a vacunar a partir de setembre.





Malgrat això, des Moderna han informat que són els països que més han pagat o que s'han avançat, com és el cas dels Estats Units, els que es beneficiaran primer d'aquestes dosis extra.





Així, s'espera que un cop acabi l'estiu (encara que quedin encara persones sense haver rebut ni la primera punxada) es comencin a posar terceres dosi a aquells que tenen més risc o bé per edat, o bé per patologies prèvies o bé per treballar en un entorn amb altes càrregues virals. Amb aquesta tercera vacuna veuran reforçada la seva immunitat enfront de virus.