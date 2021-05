@EP





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha reconegut que el nou Govern de coalició amb ERC encara no té definida una estratègia independentista consensuada: "Tenim un acord de legislatura, no sobre l'estratègia".







Ho ha dit en una entrevista aquest diumenge al diari 'Ara' recollida per Europa Press, dos dies després que el Parlament hagi investit president de la Generalitat al fins ara vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC).





D'altra banda, ha defensat que posar la Conselleria d'Economia a càrrec de Jaume Giró situa Junts "en l'epicentre del món econòmic", un sector que assegura no s'ha cuidat prou en els últims anys.





Ha assegurat que Giró aportarà al nou Executiu solvència en la gestió, i que amb aquesta decisió no augura "més" dificultats amb la CUP --que van arribar a un acord per investir Aragonès-- que si haguessin decidit posar una altra persona al capdavant d'aquest departament.





Ha reconegut que va poder ser un "error" la manera en què es va comunicar que la vicepresidenta de la formació, Elsa Artadi, finalment no estaria al capdavant de la Vicepresidència de la Generalitat i d'economia, després que de tot apuntés al fet que Artadi formaria part del nou Govern.





CLARA PONSATÍ I QUIM TORRA



No obstant, ha assegurat que per ell no suposa un senyal d'oposició interna sobre l'acord assolit amb ERC: "Sé que en Junts hi ha gent a qui no li agrada l'acord, però el suport ha estat incontestable, del 83%", ha recordat.





Quan ha estat preguntat pels posicionaments contraris a l'acord expressats per perfils significatius dins del partit, com l'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí o l'expresident de la Generalitat Quim Torra, ha remarcat que no són afiliats de Junts i que "se'ls atribueix una influència que no tenen".





"EXCÉS DE TESTOSTERONA"



Ha considerat que la proposta d'Aragonès de governar en solitari i en minoria al·legant falta d'entesa entre les dues formacions va ser part d'una "estratègia negociadora, l'última pressió per marcar territori", ja que el 90% del document del pacte ja estava tancat.





Ha atribuït els esculls en les negociacions per arribar a un pacte de governabilitat entre Junts i ERC a un "excés de testosterona pels dos costats", a més de desconfiances mútues i molts retrets, que atribueix al cansament --ha dit textualment-- dels últims tres anys de lluita independentista.