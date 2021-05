El 76% dels empleats afectats per l'ERO de El Corte Inglés treballa en un centre comercial

@EP





Un total de 3.292 persones es veuran afectades per l'ERO de El Corte Inglés, però la gran majoria d'aquests treballadors sortiran dels centres comercials. Així ho mostren les dades finals de la companyia, en què es reflecteix que del total 2.529 (el 76,8%) treballa en un d'aquests grans establiments.





Pel que fa als centres comercials més afectats, aquests són d'Andalusia Oriental i les Canàries, on es veuran perjudicats per l'ERO 527 treballadors. Al darrere hi ha Llevant, on hi haurà 460 empleats afectats i el segueix Madrid amb 387.





De quant a la resta de treballadors, fins a completar el total de 3.292, 507 es dediquen als serveis centrals i 256 pertanyen a l'àrea de personal de suport i logística.





Encara que tots ells tenen de termini fins al febrer de 2002 per deixar l'empresa, està previst que abandonin El Corte Inglés aquest mateix mes de juny.