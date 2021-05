L'Ajuntament de Barcelona retira la multa que li va imposar a una dona per anar a 298km/h

@EP





Segons un radar, Maria Teresa Bonet conduïa a 298 km/h per la ronda de Dalt el 28 d'abril del 2020. En aquest moment només podien sortir de casa els treballadors essencials: ella és farmacèutica. Com cada dia, aquesta dona de 73 va sortir per anar al seu local de Sabadell. La sorpresa va arribar quan va rebre una multa de 600 euros junt amb la retirada de 6 punts del seu carnet per viatjar a la mateixa velocitat que l'AVE en una carretera on la velocitat màxima són 60 km/h.





La dona va recórrer la multa assegurant que es tractava d'un error. Ella afirma que respecta les normes de circulació i que fins i tot rep la burla d'alguns familiars per conduir massa a poc a poc. A més, el seu Audi Q2 no pot superar els 221 km/h segons la seva fitxa tècnica.





Per tant, la Maria Teresa i la seva família van decidir presentar un recurs, que va ser rebutjat. Després van presentar un altre, que de nou va ser rebutjat. Finalment anaven a portar aquest error per via judicial, però ara la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, ha explicat que el radar va tenir un "problema puntual" i li tornaran a l'afectada tant els diners com els punts.