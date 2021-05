La Fundació Incyde i la Zona Franca de Barcelona amplien la seva col·laboració amb BNEW

@EP





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç han signat un conveni de collaboració per a la propera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre, pel qual Incyde se suma com a partner a l'esdeveniment durant la seva segona edició amb l'objectiu de formar part del desenvolupament de la nova economia.





En l'acte de la signatura, que ha tingut lloc a les oficines del CZFB, han estat presents José Luis Bonet, president de la Fundació INCYDE de les Cambres de Comerç, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW.





Pere Navarro ha senyalat que “BNEW es consolida com a motor de transformació, no només al duplicar continguts i ponències, sinó també al seguir sumant aliats entre els principals agents socials, públics i privats, per fer d’aquesta cita el principal full de ruta de la nova economia”.





Per la seva banda, José Luis Bonet ha destacat que “BNEW constitueix una oportunitat d'establir les bases de la nova economia com a font d'innovació i progrés. Per això des de Incyde, un any més, ens sumem a aquesta gran iniciativa promoguda pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona que persegueix reforçar i promoure els avantatges competitius de les empreses i la importància de l'emprenedoria en el nostre ecosistema”.





BNEW, UN APARADOR PER A DEU SECTOR ECONÒMICS





Amb un format B2B totalment innovador, 100% professional i híbrid, la gran cita econòmica amplia el seu programa fins a deu àrees temàtiques: Mobility, Sustainable, Talent, Science i City, com a novetat, juntament amb Logistics, Digital Industry, Ecommerce, Economic Zones i Real Estate, ja presents en la primera edició. Alhora, el CZFB també preveu ampliar el número de speakers i passar dels 389 als 700 en aquesta nova edició.







La segona edició de BNEW continuarà apostant per la internacionalització com a element clau, així com per la generació de negocis a través del networking 100% virtual utilitzant intelligència artificial, casant interessos i posant en contacte de manera directa l'oferta i la demanda. Igualment, a l'espai del BVillage les empreses participants podran realitzar presentacions per videoconferència dels seus productes o serveis així com interrelacionar-se amb els assistents.





L'organització espera passar de les 128 empreses presents en aquest espai a les 400 en aquesta nova edició.