Regne Unit investiga una nova variant amb "una estranya combinació de mutacions"

@EP





Regne Unit va molt avançat en el seu pla de vacunació contra el Covid-19, però això no ha evitat que se segueixin expandint variants com la índia ni que apareguin altres noves. Així, han detectat una nova variant que s'està estenent sobretot per Yorkshire i per la regió de Humber.





Fins ara només s'han detectat 49 casos d'aquesta soca, que està sota investigació. Així, han demanat a la població britànica que no s'alarmi, ja que segons el Public Health England no hi ha proves que sigui ni més greu ni més contagiosa.





El que sí que han avançat és que compta amb "una estranya combinació de mutacions", de manera que ara van a estudiar-la i a realitzar rastrejos per conèixer-la millor.