Manuel Valls renunciarà a la seva acta de regidor a l'Ajuntament de Barcelona

@EP





El president del grup municipal de BCN Canvi, Manuel Valls, ha anunciat que "en breu" farà pública la seva renúncia a la seva acta de regidor a l'Ajuntament de Barcelona.





"La meva etapa de regidor s'ha acabat. En breu faré pública la meva renúncia", ha afirmat Valls en una entrevista a 'El Mundo' aquest dissabte recollida per Europa Press, en què assegura se sent majorment francès pels seus valors i per la seva manera de pensar i fer política.





D'altra banda, ha defensat que la proposta de Jaume Giró com a conseller d'Economia del nou Govern és "el símbol espectacular d'una societat contaminada".





Per a ell, Giró forma part de "les elits catalanes: Giró, Laporta i Mediapro. El resultat del 'pujolisme', del procés independentista i de la covardia".





Valls, que ara es troba a meitat del seu mandat, ja va anunciar al març que no es presentarà a les eleccions municipals de 2023 com a candidat a l'Alcaldia, encara que va defensar renovar el projecte polític de la formació amb què es va presentar als comicis en 2019.