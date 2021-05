Pacheco: "No és una bona notícia" que Jaume Giró sigui conseller d'Economia

@ep





El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha considerat aquest diumenge que "no és una bona notícia" que l'exdirectiu de La Caixa Jaume Giró hagi estat proposat per Junts per estar al capdavant de la Conselleria d'Economia del nou Govern.







En roda de premsa durant el tercer i últim dia del XII Congrés del sindicat, ha dit que Giró representa el paradigma del liberalisme: "I el liberalisme econòmic va en contra del model de societat que nosaltres volem plantejar".





Però ha confiat que la gestió dels departaments no estigui marcada únicament pel titular, i ha avisat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que si no impulsa mesures socials tindrà CCOO "al davant".





Quant al nou Govern, ha criticat la "irreponsabilitat" d'ERC i Junts per esgotar pràcticament tot el termini de temps abans d'abocar Catalunya a una repetició electoral, però ha celebrat que finalment no hi hagi unes noves eleccions.





També ha opinat que aquelles decisions que es prenen després de negociar tant amb els sindicats com amb les patronals "sempre tindran més estabilitat i estructuralitat per poder desenvolupar polítiques que no siguin d'anada i tornada".





ESTRATÈGIA DE FUTUR



Pacheco ha remarcat que CCOO vol estar al costat de la societat civil, però sense liderar: "Volem ser un instrument útil que ajudi a conformar una aliança suficientment important i potent per reivindicar i mobilitzar la societat per reconstruir l'estat del benestar".





També ha posat en el punt de mira "posar fi a aquest concepte de precarietat laboral que campa al mercat laboral i que té risc de cronificar-se d'una manera perillosa", i ha reclamat aprofitar els fons europeus de recuperació per no deixar a ningú enrere.





Ha demanat solucionar els deutes amb la generació és gran per la situació de les residències durant la pandèmia, així com amb la generació més jove: "Aquesta gent necessita un present de realitat i, sobretot, d'oportunitat".