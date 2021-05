Almenys cinc morts a República Democràtica del Congo per l'erupció d'un volcà

@EP





Almenys cinc persones han mort durant les tasques d'evacuació del volcà Nyiragongo, a República Democràtica del Congo, que no obstant això no ha arribat a la ciutat de Goma, una de les més poblades de l'est del país.





"La lava s'ha aturat a Buhene, als afores de Goma. La ciutat s'ha salvat", ha declarat el governador militar de la província de Kivu Nord, general Constant Ndima, en declaracions que ha recollit el portal de notícies congolès Actualité.





Les cinc defuncions han estat a causa d'un accident de trànsit a la carretera de Sake, quan la gent estava evacuant la ciutat.





Tot i que Goma no s'ha vist afectada, l'erupció ha causat seriosos danys materials a les localitats circumdants, especialment a Buhene, on diverses cases han quedat arrasades per la lava volcànica.





Més de 5.000 persones que van escapar en les últimes hores ja estan tornant des de Gisenyi, a Ruanda.





El volcà Nyiragongo va entrar en erupció per última vegada al 2002, quan la lava va destruir àmplies zones de Goma. Unes 250 persones van perdre la vida, mentre que l'erupció va destruir les cases de 120.000 persones.