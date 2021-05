Victòria Alsina serà la consellera d'Acció Exterior i Transparència

@EP





L'exdelegada del Govern als Estats Units, Victòria Alsina, serà la propera consellera d'Acció Exterior i Transparència de la Generalitat, segons han confirmat fonts coneixedores aquest diumenge a Europa Press.Així ho va avançar el diari 'Ara' dissabte i ho va confirmar el diputat de Junts al Parlament Joan Canadell.





Fins aquest dissabte era el vicepresident de Junts, Josep Rius, qui es perfilava per assumir aquest càrrec, però va renunciar a formar part del nou Govern, com també ho va fer dimecres la vicepresidenta de la formació, Elsa Artadi.





L'exassessor de l'actual conseller Ramon Tremosa i de l'expresident Quim Torra, Aleix Sarri, es perfila com el proper delegat del Govern a la UE, segons han explicat altres fonts del partit a Europa Press.





Sarri es va presentar com número set en la candidatura de Junts a les eleccions europees del 2019, i va ser qui va assistir al debat d'eurodiputats celebrat a TV3 i el va abandonar al principi, després de fer una breu intervenció, per protestar per la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de no deixar participar el candidat Toni Comín.





Llicenciat en Biotecnologia i màster en Relacions Internacionals, va ser assessor de Tremosa en la seva etapa com a eurodiputat, i al setembre del 2018 va ser nomenat coordinador de Polítiques Internacionals del Govern de Quim Torra, després que Josep Lluís Alay decidís treballar a l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.







PUIGNERÓ, VICEPRESIDENT?



Sobre la vicepresidència del Govern, el millor posicionat per ocupar aquest càrrec per part de Junts és el fins fa poc conseller Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que ostentaria també la nova cartera de Polítiques Digitals i Agenda Urbana.





No obstant això, un altre dels noms que està sobre la taula és el de Damià Calvet, que ha estat conseller de Territori i Sostenibilitat i és una persona propera a l'exconseller Josep Rull, empresonat per l'1-O.





Calvet es va presentar a les primàries de Junts per ser el candidat a la presidència de la Generalitat, però va perdre i va guanyar la candidatura de Laura Borràs, que va acabar sent la candidata del partit i ara com ara és la presidenta del Parlament.





Malgrat tot, no es descarta finalment que la vicepresidència sigui per a un dona per respectar el criteri de la paritat en el Govern.