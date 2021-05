CaixaBank, Mapfre i Grup Insur repartiran 450 milions d'euros en dividends

@EP





CaixaBank, Mapfre i Grup Insur repartiran un total de 450 milions d'euros en concepte de dividends durant la setmana vinent. Si bé ja no es pot optar a les retribucions que repartiran demà les dues primeres empreses, les accions d'Immobiliària del Sud encara cotitzaran amb dret a dividend fins a aquest proper dimarts.





En el cas de CaixaBank, els accionistes van aprovar la distribució d'un dividend en efectiu, amb càrrec al 2020, de 0,0268 euros per acció. En total, es destinaran a dividends 216,09 milions d'euros.





Aquest dividend suposa un 'pay-out' (percentatge de benefici destinat a dividend) equivalent al 15% del resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia en l'exercici 2020, en línia amb les recomanacions del Banc Central Europeu (BCE).





Es tracta del primer dividend després de la fusió de CaixaBank i de Bankia. Totes dues entitats es van comprometre a no repartir dividend fins que culminés el procés. Ara, un cop ja s'ha produït l'operació, els accionistes del nou grup, tant els procedents de Bankia com els de CaixaBank, rebran el dividend.





Pel que fa a Mapfre, els accionistes van acordar repartir un dividend complementari de l'exercici 2020 de 0,075 euros bruts per acció que es pagarà el proper 24 de maig, i suposa repartir gairebé 231 milions d'euros.





A finals d'octubre del 2020, ja es va avançar part d'aquest dividend per import de 0,05 euros per acció. D'aquesta manera, el dividend total corresponent ascendirà a 0,125 euros per acció. En total, l'asseguradora destinarà a pagar als seus accionistes un total de 385 milions d'euros amb càrrec a resultats.





GRUP INSUR REPARTIRÀ 3,3 MILIONS







A més, Grup Insur repartirà entre els seus accionistes un nou dividend de 0,20 euros bruts per acció el proper 28 de maig amb càrrec a les reserves voluntàries, després de l'aprovació de la junta general ordinària d'accionistes de la companyia.





En total, distribuirà un total de 3,3 milions d'euros en concepte de dividend. L'últim dia per poder optar-hi serà aquest dimarts, 25 de maig.





D'altra banda, aquest dilluns, 24 de maig, s'acaba el termini per sol·licitar el dividend d'Almirall i de Ferrovial si es vol rebre el pagament en efectiu i no en accions. En el cas de la farmacèutica catalana, el pagament del dividend en efectiu es realitzarà el 2 de juny, mentre que en la companyia que dirigeix Rafael del Pino la data serà el 31 de maig.