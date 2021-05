Almenys 13 morts i dos nens ferits en despenjar-se un telefèric al nord d'Itàlia

@EP





Almenys 13 persones han mort i dos nens es troben ferits, un d'ells en vigilància intensiva, en desplomar-se un telefèric als voltants de la localitat italiana de Stresa, al nord del país i prop de la frontera amb Suïssa, segons han confirmat fonts de serveis d'Emergències als mitjans italians.





El telefèric cobria el recorregut des del llac Maggiore fins a la muntanya de Mottarone quan, per causes que encara s'investiguen, el cable que el sustentava s'ha partit a 300 metres de l'estació d'arribada, a la part més alta del recorregut, on arriba als 1.400 metres d'alçada sobre el nivell del mar.







Les operacions de rescat i recuperació han estat enormement complicades perquè la cabina ha caigut en un bosc d'una àrea particularment inaccessible, fins al punt que un vehicle de Bombers que es dirigia a la zona ha bolcat pel terreny, tot i que no hi ha hagut víctimes.





Tot i que al principi es creia que hi havia només onze persones a bord del telefèric, les autoritats han elevat després la xifra de passatgers a quinze, la meitat aproximada del màxim de 35 ocupants que es permeten per la cabina.





Els dos nens, de cinc i nou anys d'edat, han estat traslladats a un centre de Torí. El més petit té les cames trencades però està conscient. El gran, en canvi, està en reanimació i intubat.





El telefèric, inaugurat al 1970, recorre un dels traçats per cable més llargs d'Europa i va reprendre les seves operacions el 24 d'abril, després de la relaxació de les restriccions per la pandèmia de coronavirus.





Segons informa 'Il Corriere della Sera', l'havien renovat al 2016 amb el finançament de la regió del Piemont i l'Ajuntament de Stresa, i els cables van ser sotmesos a una anàlisi magnetoscòpica per confirmar la fiabilitat.





El ministre d'Infraestructura, Enrico Giovannini, ha anunciat que establirà una comissió d'investigació i viatjarà a Stresa demà al matí per decidir la línia d'acció a seguir. Per la seva banda, el primer ministre del país, Mario Draghi, ja ha expressat "les seves condolences a les famílies de les víctimes, amb especial atenció als nens greument ferits i les seves famílies".